Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро возмущен заявлением президента Владимира Зеленского о срыве избрания главы антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении Совета в социальной сети Facebook.

В Совете общественного контроля НАБУ считают, что президент или не понимает, или делает вид, что не понимает причину срыва комиссии.

– Сейчас САП остается без главы более 14 месяцев. Конкурс на должность главы продолжается еще дольше: формировать комиссию начали в июле 2020. В состав комиссии входит 11 человек - семь делегирует Верховная Рада, а остальные 4 - международные партнеры от Совета прокуроров. Отметим, что в течение времени, когда САП не имеет руководителя, работа антикоррупционной вертикали (НАБУ - САП - ВАКС) не является эффективной. Это мы видим из отчета о деятельности НАБУ: количество дел, которые передали прокуроры САП в Высший антикоррупционный суд, упала вдвое, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу, 9 октября, кворума не было из-за отсутствия трех членов - Елены Аист, Евгения Соболя и Андрея Гуджала.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания комиссии по отбору руководителя САП и призывают ее без промедления возобновить работу.