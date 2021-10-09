Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания комиссии по отбору руководителя САП и призывают ее без промедления возобновить работу.

Об этом говорится в сообщении Посольство США в Украине, передает Корреспондент.

— ЕС и США очень разочарованы необъяснимыми и неоправданными задержками с избранием главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ключевого органа в борьбе с коррупцией на высоком уровне, — заявили в посольстве.

Там также призвали отборочную комиссию без промедления возобновить работу.

— Неспособность продвинуться в процессе отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами, — говорится в сообщении.

Резкое заявление было вызвано тем, что заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя САП, не состоялось в субботу из-за отсутствия кворума.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в два раза увеличил квоту приема беженцев в страну в 2022 финансовом году, который начался с 1 октября.