Президент США Джо Байден в два раза увеличил квоту приема беженцев в страну в 2022 финансовом году, который начался с 1 октября.

Страна примет не 62,5 тысячи, а 125 тысяч человек, пишет Корреспондент.

— Принятие в США до 125 тысяч беженцев в 2022 финансовом году оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам, — подчеркнул американский лидер.

При этом из стран Европы и Центральной Азии вашингтонская администрация намерена принять 10 тысяч беженцев. Ранее правительство предупредило Конгресс о намерении увеличить квоту приема беженцев в страну.

Напомним, Джо Байден подписал закон о помощи жертвам Гаванского синдрома. Пострадавшим будут оказывать финансовую и медицинскую помощь.