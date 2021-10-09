Президент США Джо Байден подписал закон о помощи жертвам Гаванского синдрома. Пострадавшим будут оказывать финансовую и медицинскую помощь.

Об этом сообщает АВС News.

По словам Байдена, Белый дом мобилизует все ресурсы правительства США для оказания помощи жертвам.

— Устранение этих инцидентов было главным приоритетом для моей администрации. Мы используем все ресурсы правительства США, чтобы предоставить первоклассную медицинскую помощь пострадавшим и разобраться в этих инцидентах, в том числе определить причину, и кто несет ответственность, — сказал Джо Байден.

Закон уполномочивает директора ЦРУ и государственного секретаря США оказывать пострадавшим сотрудникам финансовую поддержку при черепно-мозговых травмах.

Гаванский синдром — состояние, которое получило свое название из-за нескольких случаев в американском посольстве на Кубе. Сотрудники ЦРУ и Госдепартамента США впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы. У пострадавших наблюдались потеря слуха, сильные головные боли, слуховые галлюцинации, ощущение давления в голове, потеря чувства равновесия, когнитивные нарушения и проблемы со зрением.

По данным университета Пенсильвании, причиной недомоганий могло быть влияние радиоволн, происхождение и природа которых неизвестна.

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден обсудил с президентом Китая Си Цзиньпином ситуацию с Тайванем. По его словам, китайский лидер согласился соблюдать Тайваньское соглашение.