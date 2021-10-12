Удерживаемого в заключении Михеила Саакашвили навестила мать Гиули Аласания, которая умоляла его изменить решение о голодовке, но он не стал.

Об этом пишут «Новости-Грузия».

Аласания заявила прессе, что ее увещевания не помогли и голодовка продолжится. По ее словам, Михеил Саакашвили, возможно, голодает не 12, а 15 дней, так как не притрагивался к пище после приезда в Грузию. Женщина добавила, что политик старается выглядеть веселым, «но это далеко не так».

Помимо матери, к Михеилу Саакашвили пустили его детей — 26-летнего Эдуарда и 15-летнего Николоза.

Как сообщалось, личный врач Саакашвили заявил, что тот страдает заболеванием крови и с каждым днем голодовки он теряет здоровье.