Сергей Коренев

Высший антикоррупционный суд продлил до 6 декабря срок действия обязательств, возложенных на заместителя городского головы Николаева Сергея Коренева по делу о реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Такое решение 6 октября принял следственный судья ВАКС, сообщили «Слово и дело» в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и подтвердил адвокат Евгений Грушовец.

Напомним, 22 сентября, Высший антикоррупционный суд оставил без изменения сумму залога вице-мэру Николаева Сергею Кореневу по делу о реконструкции Соборной площади.

Напомним, детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен. Позже, все трое вышли под залог: Сергея Коренева и Александра Брыжатого освободили из-под стражи вечером 13 августа, ранее – под залог вышла Марина Лозовенко.