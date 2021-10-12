Служба автомобильных дорог в Николаевской области убрала рекламные конструкции частных предпринимателей в связи с «производственной необходимостью».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ремонт проводят на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» из Киевского и Одесского направлений, где расширяют и бетонируют проезжую часть.

— Однако капитальному восстановлению подъездных дорог мешают вездесущие баннеры и билборды. Они заполонили всю придорожную территорию, разделительные полосы, обочины, а также мостовые сооружения. Это существенно тормозит продвижение капитального ремонта, ведь данные рекламные конструкции попадают в зону ведения ремонтных работ и фактически блокируют работы, — убеждены в САД.

В связи с этим в ведомстве приняли решение самостоятельно демонтировать рекламные сооружения, объяснив это производственной необходимостью.

Примечательно, что в сообщении не ссылаются на какой-либо закон и не указывают, нарушают ли его предприниматели путем размещения этих баннеров. Не указывается также, куда забирают рекламные конструкции и что с ними будет после демонтажа. В САД лишь оставили номер телефона, по которому предприниматели могут обращаться в ведомство.

Напомним, в конце сентября в Николаеве на Херсонском шоссе снесли 5 рекламных билбордов, которые не соответствовали новой комплексной схеме размещения рекламных средств.