В Николаеве на Херсонском шоссе снесли 5 рекламных билбордов, которые не соответствовали новой комплексной схеме размещения рекламных средств.

Об этом сообщает Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции в соцсети Facebook.

Директор Департамента внутреннего финансового контроля Андрей Ермолаев уточнил, что прежде всего демонтируются те конструкции, у которых истек срок разрешений. Он отметил, что к работе должны подключиться рекламщики и самостоятельно демонтировать билборды.

— Ждем шага на встречу от рекламистов-владельцев — самостоятельный демонтаж. Об этом шла речь на рабочей встрече с ними. Большая просьба начать с аварийных билбордов. На прилагаемых фотографиях можно увидеть пример, — сообщил Андрей Ермолаев.

Напомним, что в Николаеве утвердили новые схемы размещения рекламных конструкций по улице Космонавтов и Херсонскому шоссе. Согласно плану, до 70% билбордов вынесут за пределы Николаева.

Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют сократить на треть количество билбордов по Херсонскому шоссе и Космонавтов. Больше всего рекламных конструкций уберут на второй локации: от 141 останется чуть больше половины. На Херсонском шоссе снимут треть: с 96 до 62.

Напомним, аудит бюджета Николаева показал, что в период с января 2018 года по март 2021 года город потерял 14,2 миллиона гривен из-за стоимости аренды городской земли под размещение рекламы, которая не пересматривалась 10 лет.