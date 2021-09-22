В Николаеве утвердили новые схемы размещения рекламных конструкций по улице Космонавтов и Херсонскому шоссе. Согласно плану, до 70% билбордов вынесут за пределы Николаева.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета в среду, 22 сентября, передает корреспондент НикВести.

Член исполкома Андрей Стахурский отметил, что операторы наружной рекламы согласились убрать свои конструкции, которые не соответствуют новым схемам.

— Эти вопросы рассматривались на нескольких рабочих встречах. Это унифицированная схема, которую предложили применить. Она выносит все билборды за пределы города и значительно уменьшает конструкции рекламных носителей, со своей стороны рекламные операторы не возражают против этой рекламной схемы. Более того, обязались в ближайшее время снести и убрать конструкции, которые не будут отвечать этой схеме, — сказал Андрей Стахурский.

Никита Плеханов также призвал коллег поддержать проекты решений.

— Хотел бы сказать как житель Ингульского района, это очень хорошая схема размещения по улице Космонавтов и Херсонскому шоссе, потому что там 60-70% билбордов «уходят» из города. Поэтому призываю поддержать, увидим, как будут выглядеть наши улицы без бордов, — отметил Никита Плеханов.

Схема размещения рекламных конструкций по Херсонскому шоссе:

Схема размещения рекламных конструкций по улице Космонавтов:

Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют сократить на треть количество билбордов по Херсонскому шоссе и Космонавтов. Больше всего рекламных конструкций уберут на второй локации: от 141 останется чуть больше половины. На Херсонском шоссе снимут треть: с 96 до 62.

Напомним, аудит бюджета Николаева показал, что в период с января 2018 года по март 2021 года город потерял 14,2 миллиона гривен из-за стоимости аренды городской земли под размещение рекламы, которая не пересматривалась 10 лет.

Осенью прошлого года главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что Департамент архитектуры готовит документы на демонтаж 400 рекламных конструкций в городе.