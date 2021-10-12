Франция анонсировала встречу глав МИД в «нормандском» формате, которая состоится в следующие недели.

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Предметом переговоров станут договоренности, утвержденные на встрече двухлетней давности в Париже.

— Стороны договорились об организации в течение ближайших недель встречи на уровне министров. Между Францией, Германией, РФ и Украиной, — сказано в сообщении.

Напомним, Ермак заявлял, что встречу в «нормандском» формате намерены провести до окончания полномочий Меркель.