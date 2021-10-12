Франция анонсировала встречу глав МИД в «нормандском» формате, которая состоится в следующие недели.
Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.
Предметом переговоров станут договоренности, утвержденные на встрече двухлетней давности в Париже.
— Стороны договорились об организации в течение ближайших недель встречи на уровне министров. Между Францией, Германией, РФ и Украиной, — сказано в сообщении.
Напомним, Ермак заявлял, что встречу в «нормандском» формате намерены провести до окончания полномочий Меркель.
Франция анонсировала встречу глав МИД в «нормандском» формате, которая состоится в следующие недели.
Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.
Предметом переговоров станут договоренности, утвержденные на встрече двухлетней давности в Париже.
— Стороны договорились об организации в течение ближайших недель встречи на уровне министров. Между Францией, Германией, РФ и Украиной, — сказано в сообщении.
Напомним, Ермак заявлял, что встречу в «нормандском» формате намерены провести до окончания полномочий Меркель.