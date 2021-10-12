В ночь на вторник, 12 октября, в Литве стартовали международные военные учения Железный волк-2021.

Об этом сообщает Корреспондент.

В них примут участие более трех тысяч военных из Литвы и других 12 стран НАТО и партнеров, мероприятия будут проходить почти две недели на полигоне в Пабраде.

Отмечается, что в учениях также примет участие около тысячи единиц военной техники: танки Leopard и Abrams, боевые машины пехоты Marder, CV 90, VCI Pizarro, БТР Stryker, Fuchs и Boxer, самоходные артиллерийские гаубицы PzH2000, транспорт тылового обеспечения и административного назначения.

Напомним, в пятницу, 1 октября, в акватории реки Дунай проведена церемония закрытия украинско-румынских военно-морских учений «Riverine-2021».