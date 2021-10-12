В николаевской школе № 42 до конца года планируют устранить недостатки, возникшие из-за того, что там не были окончены работы по термосанации.

Об этом шла речь на заседании депутатской планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета во вторник, 12 октября, передает корреспондент НикВести.

Ранее директор школы № 42 Елена Карпенко пожаловалась на некачественные работы по термосанации здания учебного учреждения. По ее словам директора школы, в здании учебного учреждения протекают окна, остались не закреплены подоконники, а также из окон выпадают резинки, предназначенные для их изоляции, чем повреждают стёкла.

Как оказалось, работы там были начаты в 2019 году и выполнены всего на 15%. В 2020-2021 годах термосанацию не продолжали. За это время сменилось три подрядчика, а уже сделанное начало разрушаться. При этом на ремонт потратили 4,9 миллиона гривен из 29 запланированных по проекту.

На заседании бюджетной комиссии представительница Департамента энергоэффективности, который занимается термосанацией объектов соцсферы, рассказала, что на месте провели выездное совещание.

— По результатам совещания был определен ряд недостатков, которые нужно исправить. Эти недостатки изложены в предложении подрядчика. Он предоставил смету, согласно которой на выполнение этих работ нужно 500 тысяч гривен. Чтобы «законсервировать» недостатки и обеспечить нормальную деятельность школы до следующего финансового года, — отметили в департаменте.

Позже представительница департамента уточнила, что речь не идет о консервации всех работ. Подрядчик устранит недостатки, которые могут вызвать дальнейшее разрушение. Это позволит школе «перезимовать», после чего работы по термосанации там возобновят.

Депутат Рамиль Агабеков предложил сделать корректировку, перекинув 500 тысяч гривен на данные виды работ с денег, предусмотренных на ремонт школы № 1 имени Олега Ольжича.

Наталья Горбенко поддержала такое предложение, отметив, что работы в школе № 1 планируют проводить в следующем году и сейчас можно временно позаимствовать средства.

В итоге депутаты бюджетной комиссии рекомендовали подготовить проект решения исполнительного комитета, которым сделают корректировку средств департамента энергоэффективности.