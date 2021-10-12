Народные депутаты от «Нашего края» зарегистрировали законопроект № 6168, который призван помочь одиноким пенсионерам в случае потери кормильца в лице покойного супруга.

Как сообщает пресс-служба политсилы, инициатива предусматривает установление права на получение дополнительно пенсии умершего в размере 100% основного ее размера в течение 3 лет со дня обращения о выделении такой пенсии. Соответствующее представление в Верховную Раду сделали народные избранники Андрей Деркач, Сергей Шахов, Александр Сухов и Сергей Вельможный.

— Учитывая то, что одинокие пенсионеры представляют наиболее уязвимые слои населения в Украине, а уровень пенсионного обеспечения в стране остается критически низким, речь идет о выживании миллионов человек. Мы предлагаем урегулировать право одного из супругов умершего кормильца, для которого его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, на получение дополнительно пенсии умершего в размере 100 процентов основного размера, — прокомментировал автор Андрей Деркач.

По его словам, в Украине неизменно высоким остается уровень бедности и особенно среди лиц пенсионного возраста. Для около 77% пенсионеров, живущих за чертой бедности, жилищно-коммунальные услуги, стоимость лекарств и продуктов питания и т.д. является непомерно высокой. Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% пенсионеров. Особенно остро вопрос социального обеспечения пенсионеров звучит на фоне тотального кризиса из-за пандемии и стремительного роста тарифов на коммунальные услуги.

— Экономика Украины сейчас базируется на низкой стоимости рабочей силы, не стимулирует не только научно-технический прогресс, но и также не обеспечивает элементарных стандартов потребления. Практически каждый второй человек в Украине не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до пенсионного возраста несколько выше 77%, — прокомментировал инициативу Сергей Шахов.

По информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на август 2021 года на учете состояло около 10,97 млн. пенсионеров. Около 1,84 млн. человек из общего количества пенсионеров составляют лица (жена или муж) одного из супругов умершего пенсионера, получавшие от умершего кормильца помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение комитетов Верховной Рады, однако авторы настаивают на необходимости его срочного рассмотрения и принятия, ведь речь идет о наиболее уязвимой категории украинцев.

Ранее сопредседатель политической партии «Наш край» Александр Мазурчак заявил, что власти разрешили коммунальным предприятиям отключать должников от услуг жилищно-коммунального хозяйства, не понимая, что людям просто не по карману нынешние тарифы.