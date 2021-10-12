Европейский союз выпишет для Афганистана и соседних государств миллиард долларов, чтобы избежать гуманитарного коллапса.

Об этом пишет Le Figaro.

В пакет входят уже согласованные 300 миллионов евро на гуманитарные цели.

— Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить крупный гуманитарный и социально-экономический коллапс в Афганистане. Афганский народ не должен расплачиваться за действия талибов. Вот почему пакет поддержки предназначен для афганского народа, — заявила глава Еврокомиссии.

Решение было принято после консультаций членов ЕС во избежание гуманитарной катастрофы без легитимации временного правительства «Талибана».

Европейское финансирование будет направлено на прямую поддержку местного населения международным организациям.

— С другой стороны, общая помощь ЕС в целях развития Афганистана остается «замороженной». ЕС установил пять критериев, и они должны быть соблюдены, прежде чем можно будет возобновить регулярное сотрудничество в области развития, — подчеркнул представитель Брюсселя.

В частности, «Талибан» должен уважать основные права человека, не дискриминировать женщин, а афганское правительство должно быть инклюзивным и разрешать доступ к гуманитарной помощи.

Напомним, американские дипломаты согласились провести очную встречу с представителями фундаменталистского движения «Талибан». Это первый жест с момента, как американские солдаты оставили Афганистан.