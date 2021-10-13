Министр обороны США Ллойд Остин готовится впервые посетить Украину - визит состоится в рамках его предстоящего европейского турне.

Об этом 12 октября заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

— Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе, — сказал Джон Кирби.

Кроме Украины американский министр посетит Грузию и Румынию, а завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.

Когда именно Ллойд Остин прилетит в Украину, в его министерстве не уточнили, как и вопросы, что он собирается обсудить с руководством нашей страны. С кем у него запланированы встречи - тоже неизвестно.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году.