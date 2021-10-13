Во вторник, 12 октября, Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС поддержала предложение Министерства здравоохранения рекомендовать МОН обратиться в областные и Киевскую городской госадминистрацию с предложением перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба МОЗ.

— Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей обнаруживают COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из выявлены случаи COVID-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества не обязательных социальных контактов, — пояснил Виктор Ляшко.

Министр напомнил, что педагоги включены в Перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы. Если до ноября сотрудники сферы образования будут без прививки против COVID-19, то их отстранят от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

— Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасность детей, — подчеркнул министр.

Напомним, в Управлении образования Николаевского городского совета предлагали перенести осенние каникулы в школах на неделю позже – с 25 по 31 октября.