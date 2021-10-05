В Управлении образования Николаевского городского совета предлагают перенести весенние каникулы в школах на неделю позже – с 25 по 31 октября.

Соответствующая информация опубликована на сайте Николаевского горсовета.

Сообщается, что перенести каникулы предлагают по причине благоприятных погодных условий, поскольку осеннее тепло позволяет продолжить школьное обучение.

— Осеннее тепло позволяет продолжить обучение. По прогнозу синоптиков, прохладнее станет после 22 октября. В начале ноября, когда дети вернутся за парты, включат отопление, – сказано всообщении.

Напомним, по состоянию на октябрь 2021 года более половины учреждений общего среднего образования Николаевской области имеют 80% вакцинированных сотрудников.