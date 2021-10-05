По состоянию на октябрь 2021 года более половины учреждений общего среднего образования Николаевской области имеют 80% вакцинированных сотрудников.

Такие данные озвучил заместитель главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам социального и гуманитарного развития Александр Трайтли в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По его словам, в тех школах, где процент вакцинированных сотрудников составляет менее 80%, ученики 5-11 классов находятся на дистанционном обучении.

— Как только начался образовательный процесс, мы сразу же начали работу с главами территориальных громад в направлении вакцинации всех работников учреждений образования, потому что это их зона ответственности. Эта работа дала свои результаты. Сегодня у нас провакцинировать 80% педагогов в больше 50% учреждений среднего образования – они полностью вакцинированы и могут работать в обычном режиме. В других учреждения, в соответствии с внесенными изменениями, могут работать в офлайне 1-4 классы, а 5-11 классы – на дистанционном обучении, и продолжаем сам процесс вакцинации, – рассказал Александр Трайтли.

Он также добавил, что на сегодняшний день в школах продолжается процесс вакцинации и процент педагогов, которые отказываются от прививки, незначительный.

— Мы каждую неделю с 52 главами территориальных громад проводим селекторное совещание, под карандаш мы с каждым проговариваем, какая ситуация с вакцинацией. Работа идет и да, вы видите позитивные изменения по Николаеву. Сначала у нас была не такая хорошая ситуация. Когда на старте мы только начали готовить работников к вакцинации, то у нас была намного хуже ситуация – только треть учреждений по Николаеву была готова к вакцинации. С каждой неделей этот процент возрастал и на сегодняшний день мы можем видеть прекрасные результаты по областному центру. Аналогичная ситуация будет и по всем ТГ. Количество учреждений, которые принципиально отказываются от вакцинации, почти нулевой и этот процесс начат почти во всех учреждениях, – добавил Александр Трайтли.

Стоит отметить, что с 23 сентября все области Украины перевели в «желтую» зону карантина в связи с чем школы перевели на дистанционное обучение. Однако Кабмин принял решение разрешить работать в очном режиме детским садикам и начальным классам. Учебные заведения могут работать очно также в том случае, если имеют не менее 80% вакцинированных работников.

Напомним, в начале сентября 2021 года вице-губернатор Николаевщины по гуманитарным вопросам Александр Трайтли сообщал, что в области вакцинировано всего 21,34% работников учреждений образования, а в некоторых районах уровень вакцинации «недопустимо низкий».

Относительно ситуации с вакцинацией педагогов в городских школах, то в сентябре вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров заявил, что показатель вакцинации сотрудников школ и детских садов города значительно улучшился. При этом начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что по состоянию 23 сентября в 22 школах Николаева нет 80% вакцинированных педагогов.

Ранее также сообщалось, что по состоянию на середину сентября лучшим учреждением общего среднего образования по показателям вакцинации педагогов стал экономический лицей №1, где вакцинировано 97,7% сотрудников, а среди учреждений дошкольного образования – детский сад №110, где вакцинировано 87% сотрудников.