На сегодняшний день в Николаевской области вакцинировано всего 21,34% работников учреждений образования.

Лидеров и аутсайдеров назвали в Николаевской облгосадминистрации во время онлайн-брифинга во вторник, 7 сентября, передают НикВести.

Вице-губернатор по гуманитарным вопросам Александр Трайтли отметил, что в некоторых районах уровень вакцинации «недопустимо низкий».

— К сожалению, ситуация с вакцинацией учителей в нашей области не такая радужная, как общая динамика по вакцинации. Уровень вакцинации учителей очень низкий. По отдельным районам он вообще недопустимо низкий. Поэтому призываем, в первую очередь, присоединиться к кампании по вакцинации работников образовательных учреждений, — сказал Александр Трайтли.

Директор Департамента образования Николаевской ОГА Алла Велиховская заявила, что чиновники проводят активную разъяснительную работу, однако показатели неутешительные.

— Департамент проводит достаточную работу по поводу кампании вакцинации педагогических работников, а также всех сотрудников учебных учреждений. Для этого проводится достаточное количество необходимых встреч, распространение информации, мы организовываем выезд бригад вместе с управлением здравоохранения. Но в то же время, не можем не акцентировать внимание на некоторых проблемах. Мы обеспокоены процентным соотношением количества вакцинированных и тех, кто только собирается, — сказала она.

Алла Велиховская отметила, что высокий уровень вакцинации наблюдается во всех учреждениях областного подчинения. В основном, это интернатные заведения. Там в среднем привито больше половины работников, а в некоторых преодолели 80-процентный порог. Это, например, санаторная школа-интернат № 4 (80,6%) и Вознесенская специальная школа (84,3%).

В высших учебных заведениях вакцинировано 44%, в учреждениях специализированного предвысшего образования (колледжи, лицеи) — 46,8%, в профтехучреждениях — 68,3%.

По отдельным громадам больше всего привито педагогов во Владимировской ТГ — 88%, Софиевской — 62,38% и Братской — 50,6%.

Самые низкие темпы вакцинации демонстрируют:

Радсадовская — 0,72%;

Мостовская — 1,02%;

Гороховская — 2,41%;

Нечаянская — 2,46%;

Воскресенская — 5,41%;

Южноукраинская — 6,67%;

Кривоозерская — 6,89%;

Прибугская — 7,14%;

Березанская — 9,04%;

Коблевская — 9,82%;

Веснянская — 9,84%;

Снигиревская — 10,91%;

По трем громадам данные вообще отсутствуют — Сухоеланецкой, Доманевской и Александровской ТГ Вознесенского района.

Отметим, что школы, где вакцинировано меньше 80% работников, должны будут уйти на дистанционное обучение в случае усиления карантина.

Напомним, на прошлой неделе вице-мэр Николаева Анатолий Петров рассказал, что в Николаеве перед началом нового учебного года еще нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, самый высокий показатель — 70%.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что учителей городских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.