На сегодняшний день в Николаевской области вакцинировано всего 21,34% работников учреждений образования.
Лидеров и аутсайдеров назвали в Николаевской облгосадминистрации во время онлайн-брифинга во вторник, 7 сентября, передают НикВести.
Вице-губернатор по гуманитарным вопросам Александр Трайтли отметил, что в некоторых районах уровень вакцинации «недопустимо низкий».
— К сожалению, ситуация с вакцинацией учителей в нашей области не такая радужная, как общая динамика по вакцинации. Уровень вакцинации учителей очень низкий. По отдельным районам он вообще недопустимо низкий. Поэтому призываем, в первую очередь, присоединиться к кампании по вакцинации работников образовательных учреждений, — сказал Александр Трайтли.
Директор Департамента образования Николаевской ОГА Алла Велиховская заявила, что чиновники проводят активную разъяснительную работу, однако показатели неутешительные.
— Департамент проводит достаточную работу по поводу кампании вакцинации педагогических работников, а также всех сотрудников учебных учреждений. Для этого проводится достаточное количество необходимых встреч, распространение информации, мы организовываем выезд бригад вместе с управлением здравоохранения. Но в то же время, не можем не акцентировать внимание на некоторых проблемах. Мы обеспокоены процентным соотношением количества вакцинированных и тех, кто только собирается, — сказала она.
Алла Велиховская отметила, что высокий уровень вакцинации наблюдается во всех учреждениях областного подчинения. В основном, это интернатные заведения. Там в среднем привито больше половины работников, а в некоторых преодолели 80-процентный порог. Это, например, санаторная школа-интернат № 4 (80,6%) и Вознесенская специальная школа (84,3%).
В высших учебных заведениях вакцинировано 44%, в учреждениях специализированного предвысшего образования (колледжи, лицеи) — 46,8%, в профтехучреждениях — 68,3%.
По отдельным громадам больше всего привито педагогов во Владимировской ТГ — 88%, Софиевской — 62,38% и Братской — 50,6%.
Самые низкие темпы вакцинации демонстрируют:
По трем громадам данные вообще отсутствуют — Сухоеланецкой, Доманевской и Александровской ТГ Вознесенского района.
Отметим, что школы, где вакцинировано меньше 80% работников, должны будут уйти на дистанционное обучение в случае усиления карантина.
Напомним, на прошлой неделе вице-мэр Николаева Анатолий Петров рассказал, что в Николаеве перед началом нового учебного года еще нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, самый высокий показатель — 70%.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что учителей городских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.
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На сегодняшний день в Николаевской области вакцинировано всего 21,34% работников учреждений образования.
Лидеров и аутсайдеров назвали в Николаевской облгосадминистрации во время онлайн-брифинга во вторник, 7 сентября, передают НикВести.
Вице-губернатор по гуманитарным вопросам Александр Трайтли отметил, что в некоторых районах уровень вакцинации «недопустимо низкий».
— К сожалению, ситуация с вакцинацией учителей в нашей области не такая радужная, как общая динамика по вакцинации. Уровень вакцинации учителей очень низкий. По отдельным районам он вообще недопустимо низкий. Поэтому призываем, в первую очередь, присоединиться к кампании по вакцинации работников образовательных учреждений, — сказал Александр Трайтли.
Директор Департамента образования Николаевской ОГА Алла Велиховская заявила, что чиновники проводят активную разъяснительную работу, однако показатели неутешительные.
— Департамент проводит достаточную работу по поводу кампании вакцинации педагогических работников, а также всех сотрудников учебных учреждений. Для этого проводится достаточное количество необходимых встреч, распространение информации, мы организовываем выезд бригад вместе с управлением здравоохранения. Но в то же время, не можем не акцентировать внимание на некоторых проблемах. Мы обеспокоены процентным соотношением количества вакцинированных и тех, кто только собирается, — сказала она.
Алла Велиховская отметила, что высокий уровень вакцинации наблюдается во всех учреждениях областного подчинения. В основном, это интернатные заведения. Там в среднем привито больше половины работников, а в некоторых преодолели 80-процентный порог. Это, например, санаторная школа-интернат № 4 (80,6%) и Вознесенская специальная школа (84,3%).
В высших учебных заведениях вакцинировано 44%, в учреждениях специализированного предвысшего образования (колледжи, лицеи) — 46,8%, в профтехучреждениях — 68,3%.
По отдельным громадам больше всего привито педагогов во Владимировской ТГ — 88%, Софиевской — 62,38% и Братской — 50,6%.
Самые низкие темпы вакцинации демонстрируют:
По трем громадам данные вообще отсутствуют — Сухоеланецкой, Доманевской и Александровской ТГ Вознесенского района.
Отметим, что школы, где вакцинировано меньше 80% работников, должны будут уйти на дистанционное обучение в случае усиления карантина.
Напомним, на прошлой неделе вице-мэр Николаева Анатолий Петров рассказал, что в Николаеве перед началом нового учебного года еще нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, самый высокий показатель — 70%.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что учителей городских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.