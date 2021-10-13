Служба автомобильных дорог Николаевской области убрала рекламные конструкции частных предпринимателей вопреки действующему законодательству.

Об этом заявили в Совете по координации в области наружной рекламы Николаева, пишут НикВести.

— Распоряжение подрядным организациям, которые выполняют ремонтные работы трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» из Киевского и Одесского направлений по демонтажу рекламных конструкций является незаконным, — пишут в ведомстве.

Указано, что рекламные конструкции, размещенные вдоль обочины, имеют соответствующие разрешения.

— Поэтому, согласно Закону о Рекламе и п. 6.2 Правил размещения внешней рекламы в Николаеве в случае изменения градостроительной ситуации, проведения реконструкции, ремонта, строительства на месте расположения рекламной конструкции, которые предполагают необходимость изменения ее местоположения, Рабочий орган (Департамент архитектуры и градостроительства Николаева) в семидневный срок письменно сообщает об этом распространителю внешней рекламы, — отмечают в сообщении.

В десятидневный срок с начала ремонта Рабочий орган предоставляет предпринимателю информацию о другом месте для расположения его рекламы. Тогда в случае согласия владельца вносятся изменения в разрешение.

Напомним, Служба автомобильных дорог в Николаевской области убрала рекламные конструкции частных предпринимателей на участке ремонтируемой трассы, объяснив это «производственной необходимостью».