Служба автомобильных дорог Николаевской области убрала рекламные конструкции частных предпринимателей вопреки действующему законодательству.
Об этом заявили в Совете по координации в области наружной рекламы Николаева, пишут НикВести.
— Распоряжение подрядным организациям, которые выполняют ремонтные работы трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» из Киевского и Одесского направлений по демонтажу рекламных конструкций является незаконным, — пишут в ведомстве.
Указано, что рекламные конструкции, размещенные вдоль обочины, имеют соответствующие разрешения.
— Поэтому, согласно Закону о Рекламе и п. 6.2 Правил размещения внешней рекламы в Николаеве в случае изменения градостроительной ситуации, проведения реконструкции, ремонта, строительства на месте расположения рекламной конструкции, которые предполагают необходимость изменения ее местоположения, Рабочий орган (Департамент архитектуры и градостроительства Николаева) в семидневный срок письменно сообщает об этом распространителю внешней рекламы, — отмечают в сообщении.
В десятидневный срок с начала ремонта Рабочий орган предоставляет предпринимателю информацию о другом месте для расположения его рекламы. Тогда в случае согласия владельца вносятся изменения в разрешение.
Напомним, Служба автомобильных дорог в Николаевской области убрала рекламные конструкции частных предпринимателей на участке ремонтируемой трассы, объяснив это «производственной необходимостью».
Служба автомобильных дорог Николаевской области убрала рекламные конструкции частных предпринимателей вопреки действующему законодательству.
Об этом заявили в Совете по координации в области наружной рекламы Николаева, пишут НикВести.
— Распоряжение подрядным организациям, которые выполняют ремонтные работы трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» из Киевского и Одесского направлений по демонтажу рекламных конструкций является незаконным, — пишут в ведомстве.
Указано, что рекламные конструкции, размещенные вдоль обочины, имеют соответствующие разрешения.
— Поэтому, согласно Закону о Рекламе и п. 6.2 Правил размещения внешней рекламы в Николаеве в случае изменения градостроительной ситуации, проведения реконструкции, ремонта, строительства на месте расположения рекламной конструкции, которые предполагают необходимость изменения ее местоположения, Рабочий орган (Департамент архитектуры и градостроительства Николаева) в семидневный срок письменно сообщает об этом распространителю внешней рекламы, — отмечают в сообщении.
В десятидневный срок с начала ремонта Рабочий орган предоставляет предпринимателю информацию о другом месте для расположения его рекламы. Тогда в случае согласия владельца вносятся изменения в разрешение.
Напомним, Служба автомобильных дорог в Николаевской области убрала рекламные конструкции частных предпринимателей на участке ремонтируемой трассы, объяснив это «производственной необходимостью».