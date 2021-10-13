Третий президент Украины записал обращение к грузинской нации о важности поддержки Михеила Саакашвили, заточенного в стенах руставской тюрьмы.

Запись со словам поддержки появилась на Facebook странице политика.

Ющенко призвал помнить о том, что именно реформы Саакашвили позволили Грузии вступить на путь развития.

— Свободная, независимая, демократическая и главное успешная Грузия — России не нужна. Как тогда, так и сейчас. Когда оккупанту оставалось ли 20, то ли 30 км к вашей столице, городу Тбилиси, я вместе с президентом Качиньским, президентом Адамкусом, президентом Эстонии, премьером Латвии, тогда стояли на площади Тбилиси перед Майданом парламента и скандировали один лозунг: «Мы сегодня все грузины, мы сегодня все в Тбилиси, мы не позволим оккупации Грузии. Мы будем стоять на защите вашей столицы». Враг не пришел. Я убежден, что Грузия получила большую победу, которая окрылила миллионы грузин и не только дома, но и по всему миру, и не только грузин, — акцентировал Виктор Ющенко.