В Кремле не собираются ничего предпринимать по поводу суда над Виктором Медведчуком.

Об этом пресс-секретарь Путина заявил «Газете.ру».

Спикер Кремля подчеркнул, что Москва не может помочь Медведчуку и он остается сам по себе. Единственное, что сделали у Путина, так это выразили осуждение.

— Мы сразу сказали, что события с Медведчуком — это сведение политических счетов, поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем, — произнес Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, cуд избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Накануне ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса.