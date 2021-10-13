В Одессе правоохранители нашли человека, который устроил акцию с генконсульством РФ. Им оказался 19-летний парень.
Об этом пишет «Думская».
Автор идет облить здание символичной красной краской приехал из Киевской области.
Сообщается, что он уже признался полиции, после чего его отпустили, предварительно выписав подозрение по статье о хулиганстве.
Напомним, генеральное консульство России, расположенное в Одессе, подверглось обливанию краской, которая имитировала кровь.
В Одессе правоохранители нашли человека, который устроил акцию с генконсульством РФ. Им оказался 19-летний парень.
Об этом пишет «Думская».
Автор идет облить здание символичной красной краской приехал из Киевской области.
Сообщается, что он уже признался полиции, после чего его отпустили, предварительно выписав подозрение по статье о хулиганстве.
Напомним, генеральное консульство России, расположенное в Одессе, подверглось обливанию краской, которая имитировала кровь.