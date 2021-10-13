Министерство обороны Украины не подтверждает, что экс-главу разведки Василия Бурбу сняли с поста.

Официальная позиция представлена на сайте ведомства.

В Минобороны не отметили, что отвечают на пост Юрия Бутусова, упомянув лишь неназванные медиа.

— В медиа была распространена ложная информацию о факте и обстоятельствах якобы увольнения с воинской службы бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы. Министерство обороны Украины официально сообщает, что приказа об увольнении с воинской службы генерал-полковника Василия Бурбы не было, — сказано в опровержении.

Сведенья главреда Цензор.НЕТ в ведомстве прировняли к дезинформации.

— Информация в СМИ носит эмоциональный характер, она не соответствует действительности и направлена на подрыв доверия к руководству государства и Министерства обороны Украины. Призываем граждан и средства массовой информации не распространять дезинформацию и не становиться средством информационного оружия, которое политические оппоненты и государство-агрессор пытаются использовать для дестабилизации ситуации в Украине в своих интересах, — говорится в сообщении.

Напомним, журналист Бутусов рассказал, что начальник Главного управления разведки Минобороны в 2016-2020 годах генерал-полковник Василий Бурба уволен с воинской службы из-за дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады по расследованию провала спецоперации по захвату российских террористов.