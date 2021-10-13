Начальник Главного управления разведки Минобороны в 2016-2020 годах генерал-полковник Василий Бурба уволен с воинской службы из-за дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады по расследованию провала спецоперации по захвату российских террористов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Василия Бурбу уволили в среду, 13 октября. Как рассказал журналист Юрия Бутусова, перед заседанием ВСК министр обороны Андрей Таран вызвал Бурбу к себе и приказал отказаться от дачи показаний и не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го самим главой Минобороны, и потому не требовала вообще никаких совещаний в Офисе президента.

– Приказал не сообщать как проходило заседание в кабинете верховного главнокомандующего Владимира Зеленского по отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, не имеющих отношения к совершенно секретным операциям военной разведки — главу Офиса президента Андрея Ермака, замглавы ОПУ Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко. Таким образом были созданы предпосылки к утечке информации о спецоперации. Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака к отмене спецоперации, – написал Бутусов.

По его словам, Бурба в ответ на приказ тут же написал рапорт об увольнении с воинской службы, и после этого отказался выполнять незаконные приказы Тарана.

– После написания рапорта об увольнении Бурба отправился на заседание ВСК и после этого неоднократно давал показания народным депутатам. По данным источников Цензор.Нет, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии ни сам Бурба. Сегодня официально приказом министра обороны Василий Бурба уволен с воинской, – сообщил журналист.

Ранее сообщалось, что Василий Бурба, возглавлявший Главное управление разведки Минобороны в 2016-2020 годах, торговался с Офисом Президента из-за имеющихся у него данных о сорванной операции с задержанием «вагнеровцев».

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что не был посвящен во все подробности операции по задержанию «вагнеровцев», однако несколькими деталями он поделился с Александром Лукашенко в телефонном разговоре.

Напомним, Bellingcat выпустит текстовую версию расследования про «вагнеровцев» этой осенью.