Президент Владимир Зеленский заявил, что не был посвящен во все подробности операции по задержанию «вагнеровцев», однако несколькими деталями он поделился с Александром Лукашенко в телефонном разговоре.

Об этом он заявил на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов про правдивость выводов Bellingcat о причинах срыва операции, Зеленский назвал ее российской.

— Я не участвовал в этой операции, я не участвую в российских операциях в принципе. Что касается этого вопроса. Мое обсуждения было с господином Лукашенко — это правда. По телефону, когда эти люди, насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда согласно операцией летели, я не знаю, — рассказал президент.

Он добавил, что сделал единственное — сообщил о боевиках Александру Лукашенко, в ответ тот пообещал среагировать на группу вооруженных наемников. А больше, по словам, Зеленского он ничего не знает.

Напомним, Bellingcat выпустит текстовую версию расследования про «вагнеровцев» этой осенью.