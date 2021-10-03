Президент Владимир Зеленский заявил, что не был посвящен во все подробности операции по задержанию «вагнеровцев», однако несколькими деталями он поделился с Александром Лукашенко в телефонном разговоре.
Об этом он заявил на брифинге.
Отвечая на вопрос журналистов про правдивость выводов Bellingcat о причинах срыва операции, Зеленский назвал ее российской.
— Я не участвовал в этой операции, я не участвую в российских операциях в принципе. Что касается этого вопроса. Мое обсуждения было с господином Лукашенко — это правда. По телефону, когда эти люди, насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда согласно операцией летели, я не знаю, — рассказал президент.
Он добавил, что сделал единственное — сообщил о боевиках Александру Лукашенко, в ответ тот пообещал среагировать на группу вооруженных наемников. А больше, по словам, Зеленского он ничего не знает.
Напомним, Bellingcat выпустит текстовую версию расследования про «вагнеровцев» этой осенью.
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Президент Владимир Зеленский заявил, что не был посвящен во все подробности операции по задержанию «вагнеровцев», однако несколькими деталями он поделился с Александром Лукашенко в телефонном разговоре.
Об этом он заявил на брифинге.
Отвечая на вопрос журналистов про правдивость выводов Bellingcat о причинах срыва операции, Зеленский назвал ее российской.
— Я не участвовал в этой операции, я не участвую в российских операциях в принципе. Что касается этого вопроса. Мое обсуждения было с господином Лукашенко — это правда. По телефону, когда эти люди, насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда согласно операцией летели, я не знаю, — рассказал президент.
Он добавил, что сделал единственное — сообщил о боевиках Александру Лукашенко, в ответ тот пообещал среагировать на группу вооруженных наемников. А больше, по словам, Зеленского он ничего не знает.
Напомним, Bellingcat выпустит текстовую версию расследования про «вагнеровцев» этой осенью.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
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