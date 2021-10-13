Тариф на газ бюджетным организациям в Украине завышают в два раза, хотя между представителями местной власти и правительством и «Нафтогазом» был подписан Меморандум о недопущении повышения тарифов на тепло и горячую воду.

Об этом заявил сопредседатель «Нашего края» Александр Мазурчак.

В частности, по его информации, бюджетным учреждениям по всей стране газопоставщики на октябрь предлагают газ по цене вдвое больше, чем обещано в меморандуме. Речь идет о 38-47 гривнах за куб вместо обещанных 19 гривен за куб с НДС и доставкой.

— Уже через неделю начнется самый сложный в истории Украины отопительный сезон. Впрочем, правительство, вместо реальных шагов, уже нарушает меморандум, который только что подписало с громадами. Мэры бьют тревогу, ведь условия, которые «Нафтогаз» предлагает для поставок газа бюджетным организациям не просто сложные, а катастрофические для громад. Такая политика власти очень скоро может спровоцировать коллапс в системах здравоохранения, образования, социальной защиты, — заявил Александр Мазурчак.

Про неадекватные условия на поставку газа заявили, в частности, Ужгородская районная клиническая больница, получившая договор с ценой 47 гривен за куб газа от ООО «Закарпатгаз Сбыт», Черноостровский поселковый совет в Хмельницкой области — 45 гривен за куб от ООО «Укргаз энерго поставка»; областная детская больница Закарпатской области — 37,96 гривен за куб от ООО «Энерджи Трейд Групп».

— И таких фактов сотни по всей стране. Медицинские и образовательные учреждения заявляют, что просто не смогут работать в таких обстоятельствах и вынуждены будут закрыться, что в условиях пандемии означает настоящий социальный коллапс, — говорит сопредседатель «Нашего края».

Кроме того, по его информации, «Нафтогаз» на октябрь повысил тариф поставщика последней надежды (ПОН) для более чем 600 тысяч потребителей на 38% — до 16,56 гривен за куб, что в 2 раза превышает годовой тариф для населения (7,96 гривен за куб). Между тем, целый ряд газо- и теплоснабжающих компаний в одностороннем порядке расторгает договоры со своими клиентами (бытовыми потребителями и бюджетными организациями) из-за неготовности работать по условиям «Нафтогаза». Поэтому людей автоматически переводят на поставщика последней надежды с его сверхвысокими тарифами, даже не сообщив об этом.

— Власть должна прекратить играть в «рынок газа» и обеспечить украинцев голубым топливом по адекватным ценам. Тем более, учитывая, что Украина добывает достаточно ресурсов для обеспечения потребностей населения. «Наш край» предлагает немедленно принять соответствующие постановления Кабмина, чтобы вернуть механизм возложения специальных обязательств для населения и теплокоммунэнерго с четкими правилами и ценами, приравнять ОСМД к бытовому потребителю и увеличить сумму субсидий в проект бюджета 2022, — говорит Александр Мазурчак.

Кроме того, он настаивает на необходимости пересмотреть контракты, которые предлагает «Нафтогаз» в сторону увеличения объемов газа по цене 7,42 гривен за куб и отменить подписку за газ, так как население оплачивает газ по факту потребления и это приведет к вымыванию оборотных средств в ОСМД и ТКЭ.

Напомним, народные депутаты от «Нашего края» зарегистрировали законопроект № 6168, который призван помочь одиноким пенсионерам в случае потери кормильца в лице покойного супруга.