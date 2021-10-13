Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, каким образом отобрали дороги, которые будут ремонтировать за кредитные средства, и почему в списке их немного.

На заседании исполнительного комитета в среду, 13 октября, член исполкома Виталий Посмитный поинтересовался, кто определил приоритетность дорог, пишут НикВести.

Он также задал мэру вопрос, почему туда не попали многострадальные дороги отдаленных микрорайонов, в частности, Кульбакино.

— Кто определяет приоритетность ремонта этих дорог? Потому что я снова-таки не вижу тех дорог, которые действительно должны быть отремонтированы. Они ведут к крупным предприятиям, находятся в обособленных районах и не ремонтировались годами и десятилетиями. И, на самом деле, я надеялся, что когда зайдут эти средства, что-то сдвинется и их начнут ремонтировать хотя бы частично, — спросил Виталий Посмитный.

Александр Сенкевич отметил, что за кредитные деньги планируют ремонтировать дороги с наибольшим трафиком, дороги, на которые сделаны проекты, и дороги, на которые регулярно жаловались. Также он сказал, что каждый житель Николаева считает приоритетными дороги своего микрорайона.

— На самом деле, главные траты, которые там выбраны, это на магистральные дороги города Николаева, на которых есть наибольшая нагрузка автомобильного транспорта. Это первое. Второе, они определялись по принципу того, что по каким-то сделана проектно-сметная документация, на какие-то есть постоянные нарекания патрульной полиции. Вся эта информация собиралась в ЭЛУ Автодорог, Департаменте ЖКХ, также присылалась районными администрациями, — сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что одна из дорог, включенных в список, это улица 2-я Набережная, капитальный ремонт которой будет стоить больше 50 миллионов гривен, а это треть всех денег, которые берутся в кредит. По его словам, ремонт этой дороги позволит разгрузить Ингульский район.

— Это просто показатель того, насколько бедно живет наш город, и сколько денег у нас выделяется для ремонта дорог, — резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что стал известен перечень городских дорог, которые отремонтируют за 250 миллионов гривен кредитных средств и денег бюджета Николаева. В частности, средства на ремонт дорог планируется распределить следующим образом: 150 миллионов кредитных денег – на капитальный ремонт дорог, 100 миллионов гривен – на текущий ремонт и ещё 35 миллионов гривен – на капитальный ремонт дорог.

Напомним, ПАО «Банк Восток» выиграло конкурс на кредитование Николаевского горсовета на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги в Николаеве. Банк предложил процентную ставку в размере 11,75% годовых.

В июле 2021 года депутаты горсовета не поддержали соответствующий проект решения, после чего мэр Николаева Александр Сенкевич назвал саботажем действия депутатов.

Однако спустя месяц – в августе 2021 года Николаевский городской совет большинством голосов все же поддержал решение взять кредит в размере 150 миллионов на ремонт дорог в городе. Таким образом был пройдет последний этап для получения средств.