Члены депутатской комиссии по законности Николаевского городского совета провалили голосование по проекту решения об отстранении с должностей заместителя Николаевского городского головы – директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева и первого заместителя директора ДЖКХ, который инициировал депутат Артем Ильюк.

Об этом стало известно во время заседания комиссии в среду, 13 октября.

Как известно, Сергей Коренев и Александр Брыжатый на сегодняшний день являются фигурантами уголовного дела о хищении свыше 26 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади. Они были задержаны детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 10 августа и с тех пор ведётся следствие. Днём позже глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артём Ильюк подал в горсовет проект решения об отстранении Коренева и Брыжатого с занимаемых должностей. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич отстранил их от руководства департаментом ЖКХ. Однако Сергей Коренев всё ещё занимает должность заместителя городского головы.

Сам же Артем Ильюк во время депутатской комиссии опроверг информацию, которая накануне была опубликована в ряде СМИ о том, что он отозвал проект решения об отстранении Коренева и Брыжатого. Оппозиционер также призвал коллег поддержать его инициативу.

— В последнее время в СМИ начала появляться неправдивая информация, что я отозвал проект решения (об отстранении с должностей вице-мэра – директора департамента ЖКХ Сергея Коренева и первого замдиректора ДЖКХ Александра Брыжатого, – ред.). На самом деле, я его не отзывал. Мне не совсем понятно, почему он до сих пор не вышел на сессию городского совета. И я был одним из тех, кто первым инициировал вопрос отстранения руководства департамента ЖКХ от занимаемых должностей. Именно об отстранении. Потому что, я считаю, они должны нести свою ответственность публично. Мы ждём расследования и ждём выводов суда в будущем. Надеюсь, мы увидим правдивый ответ. Поэтому прошу вынести проект решения на сессию и поддержать его, — сказал Артем Ильюк.

Глава комиссии Елена Киселева добавила, что проект решения действительно зарегистрирован ещё 11 августа и с тех пор его не отзывали.

В итоге, члены комиссии провалили голосование по инициативе Артёма Ильюка: «за» проголосовало три депутата (из четверых необходимых), один депутат «воздержался».