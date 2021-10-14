Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченного по вопросам обеспечения прав защитников.

Соответствующий указ №531/2021 опубликован на сайте главы государства.

— Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником — уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников, — говорится в тексте указа.

Алена Вербицкая является председателем Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Она стала первой уполномоченным президента по этому вопросу.

Алена Вербицкая — черкасский волонтер, глава благотворительного фонда «С верой в себя». В ноябре 2015 года ее назначили советником начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Также она была советницей заместителя главы Офиса президента Валерия Кондратюка (с 2017 года) и советником генерального прокурора Руслана Рябошапки (в 2019 году).

Ранее сообщалось, что украинским военнослужащим к 14 октября выплатят по 2500 гривен.