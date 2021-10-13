Премию получат военнослужащие, у которых нет дисциплинарных взысканий.

Соответствующее поручение подписал министр обороны Андрей Таран, сообщает Цензор.НЕТ.

— В соответствии со статьей 15 Дисциплинарного устава ВСУ, статьей 51 Бюджетного кодекса Украины по итогам работы в январе-сентябре 2021 года и по случаю Дня защитников и защитниц Украины позволяю поощрить военнослужащих, не имеющих не снятых дисциплинарных взысканий (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов из числа граждан, не проходивших военную службу), денежной премией в размере 2500 гривен (к выдаче на руки), — говорится в документе.

Напомним, ранее в Минфине заявили, что на 2022 военнослужащие могут рассчитывать на прибавку к зарплате в размере тысячи-двух гривен.