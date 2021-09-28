В Минфине заявили, что на 2022 военнослужащие могут рассчитывать на прибавку к зарплате в размере тысячи-двух гривен.
Об этом информирует UMP.
О конкретных цифрах рассказал замминистр финансов.
— Второе приоритетное направление — расходы на сектор безопасности и обороны — 319 миллиардов 400 миллионов гривен или 5,95% ВВП. Большую их часть направят в Министерство обороны и этот показатель является самым высоким за последние 4 года. Мы предусмотрели рост денежного обеспечения военнослужащих в следующем году на 10%, — раскрыл подробности Денис Улютин.
Напомним, Петр Порошенко напоминал, что нынешняя власть уже задолжала украинской армии 1,5 миллиардов гривен.
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В Минфине заявили, что на 2022 военнослужащие могут рассчитывать на прибавку к зарплате в размере тысячи-двух гривен.
Об этом информирует UMP.
О конкретных цифрах рассказал замминистр финансов.
— Второе приоритетное направление — расходы на сектор безопасности и обороны — 319 миллиардов 400 миллионов гривен или 5,95% ВВП. Большую их часть направят в Министерство обороны и этот показатель является самым высоким за последние 4 года. Мы предусмотрели рост денежного обеспечения военнослужащих в следующем году на 10%, — раскрыл подробности Денис Улютин.
Напомним, Петр Порошенко напоминал, что нынешняя власть уже задолжала украинской армии 1,5 миллиардов гривен.