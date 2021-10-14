Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что правительство создало многофункциональную группу врачей, которые будут регулярно следить за состоянием здоровья Михеила Саакашвили в тюрьме.
Об этом сообщает Интерфакс.
Регулярный мониторинг здоровья экс-президента также будет проводить грузинский омбудсмен Нино Ломджария.
По словам главы Минюста Рати Брегадзе, в Грузии права Саакашвили «соблюдаются по высоким стандартам».
Ранее личный врач Михеила Саакашвили заявил, что состояние здоровья политика ухудшается с каждым новым днем голодовки, которая ему запрещена из-за болезни крови.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что правительство создало многофункциональную группу врачей, которые будут регулярно следить за состоянием здоровья Михеила Саакашвили в тюрьме.
Об этом сообщает Интерфакс.
Регулярный мониторинг здоровья экс-президента также будет проводить грузинский омбудсмен Нино Ломджария.
По словам главы Минюста Рати Брегадзе, в Грузии права Саакашвили «соблюдаются по высоким стандартам».
Ранее личный врач Михеила Саакашвили заявил, что состояние здоровья политика ухудшается с каждым новым днем голодовки, которая ему запрещена из-за болезни крови.