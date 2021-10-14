Тель-Авив выпустил ракеты по целям неподалеку от сирийской Пальмиры, в результате чего один сирийский солдат погиб, еще трое получили ранения.

Об этом пишет Times of Israel.

В среду вечером в результате израильского авиаудара по району к югу от города Пальмира в центральной Сирии были уничтожены стратегические цели. Израильские военные самолеты запустили свои ракеты со стороны Аль-Танфа, американского форпоста на границе между Сирией, Иорданией и Ираком.

Часть из ракет снесли вышки связи и «некоторые участки вокруг нее», заявляет государственная телекомпания SANA

Это будет второй предполагаемый израильский удар по Сирии за последние дни после того, как шесть сирийских солдат были ранены в результате другого авиаудара.

На протяжении многих лет Израиль нанес сотни ударов по связанным с Ираном военным объектам в Сирии, но редко признает или обсуждает такие операции. Тель-Авив опасается закрепления Тегерана на своей северной границе, и поэтому неоднократно бомбил связанные с Ираном объекты и колонны с оружием, предназначенным для «Хезболлы».

Напомним, между Израилем и ХАМАС начиная с 2:00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.