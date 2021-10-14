Экс-президент Михеил Саакашвили назвал вещи, которые сподвигли его на возвращение домой спустя годы после отъезда.

Об этом передает Мтавари архи.

Основной мотивацией стала непрекращающаяся ностальгия по дому.

— Во-первых, это была непреодолимая, безграничная тоска. Каждую ночь снились разные места в Грузии, улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра, — рассказал политик.

Саакашвили добавил, что окончательное решение принял после того, как увидел во что превращают его страну нынешние представители власти — «коллапс внутренних институтов».

Как сообщалось, личный врач Саакашвили заявил, что тот страдает заболеванием крови и с каждым днем голодовки он теряет здоровье.