Экс-президент Михеил Саакашвили назвал вещи, которые сподвигли его на возвращение домой спустя годы после отъезда.
Об этом передает Мтавари архи.
Основной мотивацией стала непрекращающаяся ностальгия по дому.
— Во-первых, это была непреодолимая, безграничная тоска. Каждую ночь снились разные места в Грузии, улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра, — рассказал политик.
Саакашвили добавил, что окончательное решение принял после того, как увидел во что превращают его страну нынешние представители власти — «коллапс внутренних институтов».
Как сообщалось, личный врач Саакашвили заявил, что тот страдает заболеванием крови и с каждым днем голодовки он теряет здоровье.
Экс-президент Михеил Саакашвили назвал вещи, которые сподвигли его на возвращение домой спустя годы после отъезда.
Об этом передает Мтавари архи.
Основной мотивацией стала непрекращающаяся ностальгия по дому.
— Во-первых, это была непреодолимая, безграничная тоска. Каждую ночь снились разные места в Грузии, улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра, — рассказал политик.
Саакашвили добавил, что окончательное решение принял после того, как увидел во что превращают его страну нынешние представители власти — «коллапс внутренних институтов».
Как сообщалось, личный врач Саакашвили заявил, что тот страдает заболеванием крови и с каждым днем голодовки он теряет здоровье.