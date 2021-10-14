Сторонники Михеила Саакашвили выехали автоколоннами из Батуми и Самегрело в Тбилиси, где сегодня состоится масштабная акция за освобождение политика.

Об этом информирует «Кавказский узел».

Митинг в поддержку бывшего президента состоится на столичной площади Свободы, 14 октября. Несколько оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Лело» и «Гирчи» отказались брать в нем участие.

На подмогу сторонникам из столицы выдвинулись люди из регионов: колонны машин выехали из Батуми и Самегрело.

— К этому митингу присоединяется много людей из Батуми и Аджарии, и нас будет много людей на митинге сегодня. Конечно, это митинг чести, — заявил активист «Единого национального движения» Георгий Киртадзе.

Телеканал «Рустави-2» разместил кадры, на которых можно увидеть сигналящие машины, протестующих с флагами, высовывающихся из окон микроавтобусов.

— В чем основная причина собрания – наш долг, отдельно взятого «Национального движения», чтобы Михаил Саакашвили не был там, где ему не место. Это абсолютно открытая акция, и мы приглашаем всех для того, чтобы весь мир и международное сообщество увидели и узнали, что это не так, Бидзина Иванишвили – кого захочешь поймаешь, посадишь и промоешь мозги своей грязной пропагандой. Поэтому мы должны серьезно отнестись к этой дате, — отметил лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Напомним, экс-президент Михеил Саакашвили назвал вещи, которые сподвигли его на возвращение домой спустя годы после отъезда.