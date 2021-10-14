Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко вместе с ветеранами войны против российской агрессии, семьями погибших героев, общественными активистами и депутатами почтил память павших на войне защитников Украины.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Церемония состоялась в мемориальном комплексе «Зал памяти» на территории Министерства обороны Украины, который был открыт 14 октября 2018.

Мемориальный комплекс был создан при содействии и инициативе пятого президента Украины. Там ежедневно совершается ритуал поименного упоминания воинов Вооруженных сил, погибших в день ритуала, начиная с 1992 года в боях за Украину или в миротворческих миссиях. После каждой фамилии раздается звон памяти.

— Они отдали жизнь за Украину — лучшие ее сыновья и дочери. Благодаря их героизму и самопожертвованию украинский народ есть и будет. Благодаря украинским военным была остановлена российская агрессия, которая так дерзко началась. Благодаря им Киев, Днепр, Львов, сотни наших городов и десятки тысяч сел и поселков имеют возможность жить мирной жизнью, — написал Петр Порошенко в Facebook.

Семье погибшего морпеха Ярослава Журавля вручили общественную награду — Знак народного уважения «Слава Украине».

Дочь погибшего героя в этом году стала лицеисткой Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Ярослава говорит, что хочет, как и отец, служить в морской пехоте. Герой Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук, известный как «Сумрак», пообещал, что воины не остановятся и одержат победу.

— Я это обещаю в этом святом месте. Я прошу отца принять награду народного почета — это то малое, что мы можем сделать, — отметил Игорь Гордийчук.

Свое слово сказал и отец погибшего Ярослава Журавля Сергей

— Так в жизни сложилось, что мой сын давал присягу украинскому народу. А вчера его дочь дала обещание. Он это все видит. Мы гордимся своей внучкой и сыном. Слава Украине, — сказал Сергей Журавель.

Как известно, «Европейская Солидарность» требует от президента Владимира Зеленского посмертно присвоить морпеху Ярославу Журавлю высокое звание Герой Украины.

— Сегодня защитники и защитницы Украины — современные герои, благодаря которым Украина есть и будет. Они — лучшие сыновья и дочери нашего государства, которые защитили и защищают его от российской агрессии. Сила, отвага, мужество и вера для них не пустые слова — с ними они ежедневно стоят на страже нашей независимости. Независимости для наших детей, внуков, грядущих поколений. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет»… И от щита, которым стали для нас наши Вооруженные Силы. Бесконечная благодарность вам за то, что неустанно приближаете нашу победу, — поблагодарил Петр Порошенко.

Он искренне поздравил с праздником украинских воинов — в первую очередь тех, кто несет службу на передовой, в зоне Операции объединенных сил.

— Приветствую всех Украинских с Днем защитников и защитниц Украины! Слава нашим воинам! Слава Украине, — написал пятый президент.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду поздравил николаевцев с Днём защитников и защитниц Украины.