Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду поздравил николаевцев с Днём защитников и защитниц Украины.

Текст поздравления предоставила пресс-служба политика.

«С Днём защитников и защитниц Украины! С Днём украинского казачества!

14 октября – чрезвычайно важный по своему духовному содержанию день для каждого украинца. Ведь именно на Покров Пресвятой Богородицы мы отдаем должное нашим воинам всех поколений.

В этот день вся страна говорит «спасибо» воинам, которые сегодня защищают наш покой и мир. Благодаря их храбрости и несокрушимости наша страна выстояла в тяжелые времена и сохранила свою независимость. Сейчас наши защитники продолжают ежедневно преданно защищать наши границы и рисковать собственной жизнью, защищая людей и территориальную целостность украинского государства!

Сегодняшние праздники объединяют нашу страну и показывают, что мы едины в своем стремлении к миру. Верю, что однажды все наши защитники вернутся домой живыми и невредимыми! В тот день весь мир будет знать, что отныне на украинской земле царит мир и покой, а в небе развевается только сине-желтый флаг!

Низкий поклон и безграничное уважение нашим защитникам!»