Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк поздравил воинов с Днём защитников и защитниц Украины отметив, что их искренняя преданность Украине – это сила, которая никогда не позволит никаким внешним врагам и внутренним проходимцам рассчитывать на свои планы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

– Уверен, каждый из нас не раз останавливался, наблюдая, как колонны украинской военной техники едут по дорогам Украины на восток. В этот момент мы чувствуем гордость и силу нашего государства. А еще стараемся вглядеться в лицо солдат, ребят, какие они - наши защитники, те, кто принял решение закрыть нашу Украинскую Державу от российского нашествия своей жизнью, – написал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что видел украинских солдат на передовой, многие участники войны - это его друзья и знакомые: «Это люди, которые знают, что такое Государство и Независимость, – на войне они готовы были заплатить за свои убеждения самую высокую цену».

– И это дает уверенность, что среди засилья фальшивых политических постановок такая подлинность, искренняя преданность Украине, означает силу, которая никогда не позволит никаким внешним врагам и внутренним проходимцам рассчитывать на свои планы. Вспомним сегодня павших воинов. Вечная память и слава. Слава всем защитникам Украины. Да хранит вас Господь. Победы нам всем, победы Украине, – написал Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду поздравил николаевцев с Днём защитников и защитниц Украины.