На официальной странице Генконсульства РФ в Харькове появились поздравления с Днем Защитника и Защитниц Украины и отмеживания от захватнической политики Кремля. Официальных комментариев из Москвы на заявление российских дипломатов, которые идут в разрез с политикой России, пока не поступало.

Пост разместили на странице rusconsulate.kharkov.

Работники дипломатического представительства якобы поздравляют украинских бойцов.

— Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове искренне, от всего сердца, поздравляют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины, — говорится в сообщении.

В месседже Владимир Путин называется диктатором, со смертью которого отношения между Москвой и Киевом могут поменяться в лучшую сторону.

— Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой. Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине. Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях, — сказано в торжественной речи.

К окончанию поста авторы слов пишут, что осознают вероятность отзыва их домой после таких заявлений. Никаких сообщений о взломе страницы не поступало, из Кремля также не слышится никаких известий.

Помимо вышеперечисленных, в генконсульстве раскрыли личности коллаборационистов, завербованных ФСБ.

— Также, к поздравлениям присоединяются агенты ФСБ на территории г. Харькова, с позором изгнанные из рядов украинских спецслужб: Ляшевский Виктор, 17.07.1955г.р; Коваль Владимир, 17.06.1960г.р; Конарев Владимир, 18.02.1956г.р; Мельниченко Андрей, 02.08.1984г.р; Ляшенко Николай, 08.03.1949г.р; Чесноков Александр; 13.06.1953г.р. Чумаков Николай, 14.06.1956г.р, — перечисляется список.

Напомним, генеральное консульство России, расположенное в Одессе, подверглось обливанию краской, которая имитировала кровь.