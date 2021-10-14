Президент Владимир Зеленский на пятницу, 15 октября, созвал членов Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом указали в аппарате органа.

Поручение организовать вечернюю встречу дали секретарю ведомства Алексею Данилова, который проинформирует о времени, дате и месте встречи остальных членов совета.

Вопросы, которые будут подниматься на заседании, не анонсированы. Однако в первых числах этого месяца секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что темами следующей встречи станут контрабанда и злоупотребление при пользовании недрами.

Ранее сообщалось, cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов упрекнул Александра Сенкевича в том, что в Николаеве якобы работает магазин российской сети «MERE».