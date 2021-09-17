Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов упрекнул Александра Сенкевича в том, что в Николаеве якобы работает магазин российской сети «MERE».

Об этом шла речь в ходе брифинга по итогам заседания СНБО, пишут НикВести.

Алексей Данилов подчеркнул, что для него это является «позором».

— Я обращался уже к мэру города Николаева, если я не ошибаюсь, чтобы он понимал, что происходит. Я бы хотел отправить его в Красноярск, чтобы он там попытался открыть сеть украинских магазинов и поработать. Вообще я считаю это позором. Мэры городов, которые позволяют, чтобы у них работала эта сеть, «MERE»... Я считаю, что им надо вообще-то думать, чем они там занимаются. Если они говорят, что не имеют к этому никакого отношения... Знаете, если есть желание иметь отношение, найдешь, как это сделать, если есть желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это, — заявил Алексей Данилов.

При этом в Google указано, что магазин «MERE», который был расположен по проспекту Героев Украины, 9Т, на данный момент закрыт. Последние фотографии магазина загружены в сентябре 2020 года.

Ранее Алексей Данилов назвал новости об открытии магазинов российской сети «MERE» в украинских городах (бренд сети «Светофор» за пределами РФ) — фейковыми.

Напомним, летом этого года секретарь СНБО призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета российской сети «MERE». Он подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним «быстро будут применены меры».

После Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал заявление Алексея Данилова. В комментарии НикВести мэр Николаева отметил, что не понимает, каким образом местная власть в лице городского головы и городского совета может запретить работу магазина.

В ответ на это Алексей Данилов назвал «странной» позицию мэра Николаева Александра Сенкевича и призвал его к ответственности.