Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сеть Mere, которая является проектом владельцев российской сети дискаунтеров «Светофор», не будет работать в Украине.

Об этом он сказал журналистам на брифинге после заседания СНБО, перадет Украинская правда.

— Это (открытие магазинов, — прим.) операция российских спецслужб, которые имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса для достижения своих политических целей. Эта сеть в Украине работать не будет, — сказал он.

По его мнению, у мэра и депутатов Николаева есть полномочия, чтобы не допустить открытие магазинов российской сети.

— Мне жаль, что мэр и депутаты, которые есть в городе Николаеве не понимают, что они несут так же общую ответственность. И когда они говорят, что у них не хватает полномочий, то, уважаемые друзья, было бы желание — полномочия на сегодняшний день наша Конституция, наши законы дают всем, начиная от местного самоуправления заканчивая всеми другими институтами. Этими полномочиями надо пользоваться и применять, — добавил он.

Как известно, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета российской сети «Mere». Секретарь СНБО подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним «быстро будут применены меры».

После Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В комментарии НикВести мэр Николаева отметил, что не понимает, каким образом местная власть в лице городского головы и городского совета может запретить работу магазина.

После Алексей Данилов назвал «странной» позицию мэра Николаева Александра Сенкевича.