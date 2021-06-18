Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал «странной» позицию мэра Николаева Александра Сенкевича, который ранее заявил, что не может повлиять на открытие в городе супермаркета российской сети «Mere».

Об этом Алексей Данилов сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

Во время выступления он отметил, что нужно «навести порядок» в стране, иначе Россия может воспользоваться положением. Как пример секретарь СНБО Алексей Данилов привел слова мэра Николаева о том, что он не может повлиять на открытие российского супермаркета в городе.

— Я могу привести пример, два дня назад была дискуссия в Парковом, был форум по поводу олигархов и экономики. Одна девушка задала мне вопрос на пресс-конференции относительно разворачивания российской торговой сети в городе Николаеве, и мэр города говорит, что «я ни на что влиять не могу». Это знаете, настолько странная позиция. Что происходит? Российская Федерация на сегодняшний день строит перед выборами систему распространения своего сепаратистского настроения на наших южных рубежах. Это Николаевская, Херсонская, Одесская области, и местная власть говорит: «Та ну, мы тут это...». Друзья, мы не можем этого допустить. Все должны понимать, что сегодня в современном мире происходит, начиная от депутата сельского, поселкового, городского совета, заканчивая мэрами таких городов, как Николаев. Я вообще был удивлен, когда вроде бы патриотичный мэр сделал такое заявление, — сказал Алексей Данилов.

По мнению секретаря СНБО, такие действия РФ — целенаправленны и угрожают территориальной целостности Украины.

— Друзья, опомнитесь, Россия — страна-агрессор. Любой человек, который начинает здесь нам разворачивать и влиять на выборы, мы должны на корню все это прекращать. Я все это видел собственными глазами, начиная с 1994 года, в своем родном городе Луганске. Когда они стали, как хищники расползаться, расползаться повсюду. Чем закончилось? Закончилось тем, что Российская Федерация из Ростовской области начала войну и лупила «Градами» по украинской территории. А теперь там кто-то говорит о каком-то конфликте? — добавил он.

Как известно, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета российской сети «Mere». Секретарь СНБО подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним «быстро будут применены меры».

После Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В комментарии НикВести мэр Николаева отметил, что не понимает, каким образом местная власть в лице городского головы и городского совета может запретить работу магазина.