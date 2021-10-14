Экс-глава МВД убежден, что Украина должна разработать план по освобождению оккупированных территорий военным путем, а не полагаться на дипломатические переговоры.

Свои мысли на эту тему политик изложил в колонке «2740-й день защитников Украины».

Бывший министр отметил, что пораженческие настроения в конфликте с Россией не приведут ни к чему хорошему.

— Нельзя рассчитывать на успех, добровольно обрекая себя на поражение. Войны выигрывают не армии, войны выигрывают нации! Мы — нация казаков, сечевых стрельцов, повстанческих движений, диссидентов, борцов за свободу Украины. Поэтому странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о возвращении исключительно дипломатическим путем, господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий. Нам крайне необходимо закрепить на государственном уровне Стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей. И речь идет даже не о формальном документе, а о законодательно закрепленной роли и месте каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе, — пишет Арсен Аваков.

И добавляет, что наработки в этом направлении продвигались в МВД при его руководстве. Политик подчеркнул, что Украине следует скооперироваться с западными партнерами по вопросам безопасности на континенте.

— И Украина не должна остаться в стороне от формирования новой стратегии безопасности Европы и мира. Как один из бастионов европейской коллективной безопасности в вопросе сдерживания агрессивной политики путинской России, которая уже шантажирует ЕС энергетическим кризисом накануне зимы. На прошлой неделе в Словении состоялось совещание 27 лидеров Евросоюза. Изменение оборонной стратегии США, особенно на примере событий в Афганистане, как никогда, продемонстрировало ослабленность европейцев перед внешними вызовами и угрозами. И это несмотря на ежегодное совокупное инвестирования всеми членами ЕС в военные расходы около 230 $ млрд. Во время встречи за закрытыми дверями и в условиях полной конфиденциальности лидеры ЕС, наконец, достигли прогресса по необходимости переформатирования оборонной стратегии. Наработки нового документа планируют завершить и представить к следующему Саммиту НАТО осенью 2022 года в Мадриде. Это не будет вопреки политике Альянса, но серьезное дополнение к его мощностям, что позволит ЕС проводить военные операции и без привлечения Североатлантического блока. Конечно, в тесном сотрудничестве и взаимодействии с ним. И здесь мы должны присоединиться к коллективной безопасности ЕС, пока пусть и в внеблоковом статусе. Ведь построение оборонной модели Европы без участия нашего государства — будет по меньшей мере неполным. В худшем сценарии — может оказаться стратегически ошибочным, — анализирует Арсен Аваков.

Свою колонку экс-начальник МВД заканчивает призывом к рядовыми украинцам: «Спасибо каждому из вас! У каждого из нас совсем немного времени сделать свой вклад в будущее страны. Обращаюсь к каждому из вас — делай то, что должен делать!».

Напомним, в Николаеве горожане почтили память борцов за независимость Украины.