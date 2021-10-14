В четверг, 14 октября, в Николаеве горожане почтили память борцов за независимость Украины.

Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА.

Вместе с общественностью, ветеранами и участниками ООС, членами семей погибших воинов в мероприятии приняли участие глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, его заместители Игорь Кузьмин, Николай Маринов, Роман Пашнев, Александр Трайтли и представители областной и городской власти.

Виталий Ким подчеркнул, что сегодняшняя дата характеризует традиции народа, несокрушимость и героизм национального духа освободителей Украины.

— Это праздник каждого из нас, кто в той или иной степени защищает Украину. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Выражаю поздравления всем воинам и военнослужащим, отдавших свои силы ради нашей страны. Желаю крепкого здоровья, несокрушимого духа и мирного неба всем нам, — обратился к собравшимся Виталий Ким.

Также состоялась церемония клятвы морского пехотинца. После слов начальника Николаевского гарнизона, командующего Морской Пехоты генерал-лейтенанта Юрия Содоля командиры подразделений вручили личному составу береты морской пехоты.

После этого присутствующие почтили память воинов, отдавших свою жизнь в боях за независимость Украины, и возложили цветы к мемориальному комплексу в честь героев-десантников отряда Константина Ольшанского и к мемориалу «Струны памяти».

Напомним, утром 14 октября к Покрову Пресвятой Богородицы митрополит Киевский и всея Украины Епифаний побывал в Николаеве, где отслужил литургию в кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери.