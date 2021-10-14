Сегодня утром, 14 октября, к Покрову Пресвятой Богородицы митрополит Киевский и всея Украины Епифаний побывал в Николаеве, где отслужил литургию в кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери.

Об этом сообщает корреспондент НикВестей с места событий.

Перед входом в собор Епифания встречали рушником и караваем, после которых он прошел внутрь здания. На праздник в стенах собора собралось ограниченное количество прихожан, большинство из которых носили маски, однако встречались люди без них.

Облачившись в одеяния, митрополит Епифаний провел литургию ко Дню Защитника и Защитниц Украины

На богослужении присутствовали и первые лица региона. В частности, глава областного совета Анна Замазеева и депутат от фракции «Европейская солидарность» Виктория Москаленко.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер.







