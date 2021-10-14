В столице состоялось шествие, приуроченное к профессиональному празднику военнослужащих, Дню защитников и защитниц.

Об этом информирует «Суспільне» и УП.

Ядром марша стали члены партий НК, «Правый сектор» и «Свобода». Общее собрание прошло под Киевским национальным университетом им.Шевченка. После этого марш двинулся по киевским улицам к Крещатику. Конечной точкой хода стал Майдан Незалежности.

На этапе организации мероприятия планировались два марша — Марш нации и Марш славы воинов Украинской повстанческой армии, однако по ходу сегодняшнего дня оба шествия слились в одно.

По предварительной оценке, на улицы вышли до 10 тысяч человек с портретами бойцов, участвовавшими в сопротивлении российским оккупантам на восточном направлении страны.

Помимо этого, люди несли национальную символику и красно-черные флаги, держали знамена «Нацкорпуса», «Свободы», движений «Братство» и «Сокол», а также таблички с названием населенных пунктов, откуда они приехали на праздник.

Напомним, в Николаеве отметили торжественным маршем возвращение из зоны ООС 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова в рамках празднования Дня защитников и защитниц Украины.