В четверг, 14 октября, в Николаеве отметили торжественным маршем возвращение из зоны ООС 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова в рамках празднования Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщают НикВести.

Около тысячи бойцов прошли маршем с воинской части возле варваровского моста, где дислоцируется часть до площади Соборной.

В пресс-службе бригады отметили, что воины вернулись из зоны ООС около недели назад.

Командир 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова - полковник Андрей Шубин рассказал, что подразделение находилось в зоне боевых действий около восьми месяцев и вернулось в полном составе, без потерь.

В рамках празднования Дня защитников и защитниц Украины, несколько десятков бойцов прошли посвящение в морпехи, получив от своих командиров голубые береты.

После торжественной части, военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС, руководство облгосадминистрации, областного и городского советов возложили цветы к мемориалу «Струны памяти».

Кроме того, на Соборной улице также прошла выставка военной техники артиллерийской бригады.

В конце мероприятия, на военнослужащих ждал праздничный концерт в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре.

Фоторепортаж

Напомним, 14 октября украинцы празднуют кроме Дня защитников и защитниц Украины, также Покрову Пресвятой Богородицы и День казачества.