В четверг, 14 октября, в христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, украинцы празднуют День защитников и защитниц Украины и День казачества.

День защитников и защитниц Украины — государственный праздник, который отмечается 14 октября. Учрежден 14 октября 2014 года президентским указом под названием «День защитника Украины». 14 июля 2021 года Верховная Рада Украины переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.

Как пишет Укринформ, насущная необходимость в таком общегосударственном празднике особенно остро возникла после российской оккупации Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей. Беспрецедентные образцы мужества и отваги, проявленные нашими бойцами на передовой новой российско-украинской войны, сотни отданных жизней за Родину требовали достойного чествования со стороны общества и государства.

Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского казачества.

Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить дальше. Образ казака как украинского рыцаря и защитника родной земли близок каждому украинцу.

Уже в ХХ веке казацкие традиции борьбы за независимость Украины унаследовали воины Армии Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии. И не случайно днем официального создания УПА был избран праздник Покрова. Таким образом, вполне логично, что в этот день древнее героическое прошлое Украины соединилось с героическим настоящим.

И сейчас украинская армия хранит боевые традиции предков, поэтому в армии появились названия с именами легендарных украинских полководцев и прославленных формаций прошлого. Преемственность поколений нашла отражение и в элементах униформы — головной убор «мазепинка», нарукавный тризуб. А лозунг «Слава Україні! — Героям слава!» стал официальным приветствием украинского войска.

У христиан восточного обряда сегодня праздник Покров Пресвятой Богородицы. Он был введен в христианство только в X веке и имеет под собой то ли легенду, то ли реальное событие, которое произошло в древнем Цареграде (Константинополе). В ту пору город был окружен чужаками. Под церковным сводом на всенощной службе во Влахернском храме появилась Пресвятая Богородица в окружении ангелов, пророков и апостолов и накрыла верующих своим удивительной красоты омофором. Это видение было предвестником победы — вскоре враг отступил, и город был спасен от уничтожения. С тех пор Покров ассоциируется с покровительством и защитой от врага как видимого, так и невидимого.

Особенно почитали Богородицу-Покров запорожские казаки. У них на Сечи была церковь в ее честь, а также икона ее Покрова. Идучи в поход на врага, казаки служили молебен своей Покровительнице. Вернувшись счастливо из похода, благодарили ее.

Кроме того, праздник Покрова было очень почитаемым и среди украинского крестьянства: второго месяца осени ждали с особым нетерпением, ведь с Пречистой, то есть с 14 октября, разрешалось играть свадьбы. В народе так и говорили: «Октябрь свадьбами богат», а сам месяц называли еще «свадебником».

В честь Покрова в Украине построено немало храмов. Одной из старейших является Покровская церковь в селе Сутковцы Хмельницкой области, возведенная в 1467 году как крепость. Сейчас это уникальное сооружение — действующий храм и музей одновременно.

Напомним, в Киеве на Михайловской площади в рамках празднования Дня защитников и защитниц Украины открылась специализированная выставка «Цифровое будущее армии», в ходе которой для жителей и гостей столицы развернута экспозиция современных образцов вооружения и военной техники.